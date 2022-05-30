старушка-процентщица

Вы спрашивали

Где-то в комментариях спрашивали, куда уезжало из Мариуполя больше людей, на украинскую сторону или в РФ и по какой причине. В цифрах я вам, конечно, ответ не дам. Могу только поделиться своими наблюдениями и озвучить тут, что говорили мне люди из моего круга общения.

В феврале и начале марта горожане выезжали в основном в близлежащие сёла к родственникам, друзьям с намерением переждать и вернуться. У многих же родня в пригородах и в области. А кто-то даже и снимал жилье в поселках поблизости. Вроде бы по финансам это было не очень накладно, и люди думали, что неделю-две и можно будет вернуться домой. А были и такие, как я, кто "мигрировал" по городу. Где потише, туда и перебирались.

Примерно с середины марта стало понятно, что бои в городе - это надолго и пара-тройка недель у друзей или на съемной квартире - не вариант. А тут ещё и цены на аренду жилья вдруг начали расти, а финансы, соответственно, запели романсы. Чего только не рассказывали о Бердянске, например. О том, как стремительно там начали расти цены на жилье и услуги, как там на беженцах из Мариуполя стремились заработать все, кому не лень. Кому война, а кому - бизнес. Знаю, что многие стали искать варианты ехать дальше. В основном, конечно, к родне. Хорошо, когда есть, к кому. Мне вот, например, не к кому. У меня все родные в Мариуполе. Знаю, что к тому времени уже появились волонтеры, вывозившие людей в Российскую Федерацию. Замечу, вывозили всех желающих, а не запихивали всех подряд в автобусы и насильно депортировали, как пишут в украинских СМИ, до Ростова-на-Дону, а оттуда - в вечную мерзлоту.

В апреле в городе уже оставались те, кто самостоятельно выехать не имел возможности. Тут можно было только надеяться на эвакуацию. И она все время была. Только из-за нестабильной ситуации на фронте автобусы могли приехать, а могли и не приехать. Но люди собирались у госпиталя на 17мкр и ждали, записывались в очередь.

Теперь о том, почему многие хотели выехать именно на подконтрольную Украине территорию. Основных причин две: есть, к кому уехать, и деньги на картах. Знаете, сколько там нас таких было, кто не успел снять свои зарплаты с карт, у кого в украинских банках оставались депозиты? Тысячи несчастных! Естественно, люди хотели попасть на украинскую сторону, получить свои сбережения, а потом уже решать, куда бежать и бежать ли вообще.

Я знаю многих мариупольчан, которые сидели в городе совсем без копейки. Конечно, поначалу нам деньги были не нужны. На них все равно ничего было не купить, торговли-то не было. Была гуманитарная помощь, натуральный обмен, помогали друг другу продуктами, одеждой. За квартиру платить не нужно было, на шоппинг никто не ходил... А вот когда появились мобильные торговые лавки, тогда, конечно, вопрос финансов встал остро. Знаете, каким образом его решали? Стали потихоньку продавать что у кого было: консервы из пайков, муку, сахар, овощи из своих запасов. Кто успел поучаствовать в разграблении складов и магазинов, теперь приторговывали носками, кетчупами, детскими игрушками, пряжей, туалетной бумагой, да много чем... Парикмахеры стали стричь людей прямо во дворах кто за деньги, кто за продукты, мужчины с руками из нужного места стеклили людям разбитые окна за небольшую плату.

Но долго ли так проживёшь? И как-то оно тревожно жить в нужде и знать при этом, что у тебя на банковском счету весьма приличная сумма. Хорошо, можно выехать в Россию, например, но там же от наших карт толку никакого, потому что они в России не обслуживаются. Я сама с этой ситуацией столкнулась. Чтоб вывести деньги из украинских банков, нужно к барыгам обращаться, а у них курс гривны к рублю невыгодный и падает с каждым днём всё ниже, плюс ещё за услуги отстегнуть прилично нужно. Мне сын через криптовалюту часть денег вывел, но много ещё осталось на картах. И знаете, почему? Украинские банки то карты блокируют, то переводы, то вводят ограничения на списание средств. ПриватБанк первым начал этим грешить. Сейчас уже и ПУМБ начал нам гайки закручивать. Про другие банки не знаю, я у них не обслуживалась.

А на украинской стороне я бы карту в банкомат вставила и все спокойно сняла.

Для человека что важнее всего? Еда (то есть деньги, за которые ее можно купить), крыша над головой и безопасность. Правильно? Вот люди и думают прежде всего о еде и о жилье. Жилье, к слову, это тоже деньги. Одно дело аренду платить, а другое - к маме в деревню жить уехать. Или к сестре в Запорожье. И даже если тебе все вокруг будут твердить, что скоро и в Запорожье будет неспокойно, возможно, как в Мариуполе даже, ты все равно будешь стремиться уехать именно в Запорожье! Потому что там тебе сестра пообещала комнату в своей квартире и потому что в Запорожье твоя банковская карта заработает! И ты уже меньше думаешь о безопасности, огрызаешься на окружающих, которые не советуют ехать в то Запорожье, и обзываешь их пропагандонами за то, что они слушают радио "Вести ФМ" (единственное, кстати, которое работает) и потом пересказывают тебе сводки с фронтов. Они тебе каждый день сообщают, сколько железнодорожных узлов, логистических центров и аэродромов разбито, а ты орёшь:"Ничо не разбито! Вся Украина прекрасно живёт и радуется! А вы всё врете!"

Вот как-то так. Надеюсь, я тему раскрыла. О тех, кто эвакуировался аж в Европу, меня не спрашивайте. Я для себя этот сценарий даже не рассматривала. Я оказалась в Таганроге по трем причинам: это недалеко от Мариуполя, тут мой сын сможет доучиться по своей специальности и тут есть прекрасная женщина, которая мне очень помогает.

Всем добра!
старушка-процентщица

Часть 7

На следующий день ничего не изменилось. Мы все так же сидели в тамбуре. Во дворе стреляли. Были периоды затишья, но короткие. Выходить во двор было страшно. На всякий случай мы закрыли подъезд на засов изнутри.

Примерно в полдень в нашу дверь начали ломиться. Пришлось открыть, потому что тот, кто ломился в подъезд, угрожал закидать окна первого этажа гранатами. Кто был этот человек, мы так и не поняли. Он назвался военврачом и, войдя в подъезд, заорал:
- У вас тут боец раненый лежит. Вы что, суки, не видите? Быстро помогли мне его занести!
Кто-то помог внести раненого. Дальше - интересное. Военврач начал оказывать помощь раненому. С собой у него не было абсолютно ничего, поэтому он продолжал орать:
- Быстро мне ножницы, бинты, вату, перекись, зелёнку, одноразовые шприцы и обезболивающее!
Откуда-то появилась девица-помощница доктора и тоже заорала:
- И жгуты несите, и подушку с одеялами. И вода ещё нужна!

Откуда все это возьмётся у погорельцев и беженцев? К счастью, у нас в тамбуре находился анестезиолог-реаниматолог. Он вытащил из сумки свою аптечку и вышел к раненому, предложил военврачу свою помощь. Тот аптечку взял, а мужа моего послал: "Сам все знаю!" Разрезал раненому штанину и начал лить в рану перекись водорода.
- Там пулевое. Перекись лить нельзя - инфекция вглубь пойдет... Зелёнку не в рану, а только вокруг...- пытался вмешаться мой муж и снова был послан. Больше он не вмешивался, только молча передавал "ещё бинты", "ещё перекиси", "ещё обезболивающего".

Раненого звали Колей, родом из какого-то села Бердянского района, возраст - 19 лет и был он пограничником, в Мариуполь попал по ротации. Ранений получил сразу три: в правую голень, в сгиб левой руки (где, кстати, у него оказалась татуировка на всю руку в виде автомата Калашникова, и пуля попала аккурат туда, где был курок) и в правую ключицу. Боец был полностью обездвижен, истекал кровью. Пока военврач оказывал помощь, мы могли слышать, о чем он говорил с Колей.
- Братан, а как так получилось, что тебя ранили? Во дворе же только ваши...
- Да я второй день тут. Наверное, меня побратимы ещё не запомнили.
- А зачем ты синюю повязку снял?
- Мы все поснимали. Нам командиры приказали повязки убрать, чтоб русские нас за своих приняли и не стреляли.
- И тебя свои же приняли за чужого!
- Ну, шо ж... Помылылысь хлопци... (ошиблись, то есть)
Колю долго перевязывали, он терял кровь и, соответственно, сознание. В подъезде было темно, военврач требовал, чтоб дверь в подъезд не закрывали, потому что ему не видно, что он делает. Мы же, наоборот, просили дверь закрыть, так как во дворе стреляли. Таким образом, пока мы спорили, наша дверь то открывалась, то закрывалась. Это, видимо, показалось подозрительным тем, кто занял двор, и наш подъезд тут же был обстрелян. Несколько пуль прошили насквозь металлическую дверь.

Доктор скомандовал перенести Колю подальше от двери, уложить на мягкое, принести подушку и одеяла, сидеть при нем и давать пить по глотку. Доктор также приказал найти Колиных побратимов и попросить их, чтоб Колю забрали в госпиталь. Убегая, доктор крикнул нам:"Если только боец умрет, мы ваш подъезд гранатами закидаем!"

Что оставалось делать? И те, кто был лишен крыши над головой побратымамы этого бедного Коли, сидели над ним часами, укрывали, не давали заснуть, поили водой.

Рации при Коле не было. Куда и кому сообщать о нем, никто понятия не имел. Но с Колей, чтоб он не заснул или не потерял сознание, постоянно беседовали. Оказалось, что в арке за нашим домом стоял БТР, и там нужно было спросить батьку Любомира. Так как в наших интересах было избавиться от раненого, пока он ещё жив, нашелся парень, согласившийся отыскать батьку Любомира. Но выходить на улицу было страшно, поэтому смельчак через подвал дошел до крайнего подъезда и уже там выбрался наружу и дополз до БТРа под аркой. Когда он вернулся тем же путем, то передал свой диалог с батькой Любомиром:
- Мужики, у нас в подъезде ваш боец раненый. Надо бы забрать, а то он много крови потерял.
- Так несите его сюда!

Нормально? А почему бы Коле самому не встать и не пойти в госпиталь?

Побратимы пришли за Колей часа через четыре. Он был ещё жив, поэтому гранатами нас никто не закидал. Его унесли, и мы вздохнули с облегчением.
Однако тише в нашем районе не стало, мы так и продолжали сидеть в тамбуре, а погорельцы - в подвале.
Ночь с 19 на 20 марта была снова ужасной, дом трясло и качало, выбраться и уйти у нас не было возможности. "Синие", покидая наш район, обстреляли на прощанье жилые дома, от чего пять девятиэтажек из шести загорелись. Огонь быстро перебрасывался с балкона на балкон, кто ещё находился в своих квартирах, выбегали в панике. Сколько лежачих, неходячих беспомощных стариков погибло в огне, ещё предстоит узнать.
Поздно ночью, когда наш район горел, захысныков уже и близко не было. Прекратилась стрельба, умолкла артиллерия. Только перепуганные люди метались по двору, пытаясь спасти из горящих квартир хоть что-то. Самые отчаянные не давали огню с соседнего дома перекинуться на наш. Мы не могли оставаться в тамбуре и тоже стали помогать бороться с огнем. Мужчины ломали пластиковую обшивку балконов, сбрасывали вниз весь скопившийся на балконах хлам, тряпками, смоченными в воде, сбивали пламя. Женщины тягали воду по лестницам вверх. Воды у нас было немного, но несли всю, что была, кто литр, кто пять. И огонь удалось остановить! В результате из всех домов не сгорел только наш.
Вот как выглядел наш микрорайон утром 20 марта:





А это ночью:



Утром 20 марта мы собрались и все вместе ушли на квартиру сына. Здесь оставаться уже не было смысла.
старушка-процентщица

Часть 6

У свекрови мы прожили неделю. Относительно спокойно было только в первые два дня. Люди из соседних подъездов, у кого были машины, уезжали в сторону Бердянска колоннами. Нас оставалось все меньше и меньше, и становилось все тревожнее.

В соседний подъезд к какой-то барышне каждый день наведывался боец из "синих". Этого нельзя было не заметить. Мы рассуждали так: пока барышня здесь, нам ничто не угрожает. Если только боец ее увезет, значит микрорайону капец. И 16 марта во дворе появился упомянутый боец, он помог барышне сложить вещи в автомобиль, и они уехали. Вечером того же дня начался ад.

Ту ночь мы ещё провели со стеклами в окнах, хотя заснуть не получилось. Из завода "Октябрь", который от нас совсем недалеко, выбивали засевших там нацбатов. Они с территории завода обстреливали окрестные жилые дома, в ответ бойцы ДНР ровняли с землёй завод "Октябрь". Наш дом сотрясался от каждого залпа, будто бы стреляли в нас.

Рано утром, ещё только светало, жильцы нашего подъезда вышли развести огонь и согреть чаю (все равно не спится), там же у костра находились и мой сын с мужем.Вдруг в наш двор прилетело что-то тяжёлое, от чего у нас посыпались стекла, взрывной волной вырвало двери в квартиру соседей. Снаряд упал на противоположном от нас конце двора, однако тем, кто был у костра возле нашего подъезда, тоже досталось. Кому-то осколком порвало куртку, кого-то взрывной волной отбросило. Моему сыну поцарапало нос, мужу - лоб. Вбежали перепуганные, у обоих лица в крови, насколько серьезно они ранены, понять не могут. Повезло: просто царапины.

Сразу после попадания снаряда в наш двор, к нам в микрорайон зашли бойцы в камуфляже и с автоматами. На них не было ни синего скотча, ни белых повязок, и мы не понимали, кто они такие. Догадывались только, что это были ВСУ, потому что одеты они были во что попало. И каски у всех разные, и обуты кто во что, и без бронежилетов. Бойцы забегали в подъезды, прятались в арках, занимали позиции на крышах.

Мы пока что не понимали, что происходит, и были сосредоточены на том, как быстро заделать окна. У нас не было ни полиэтиленовой пленки, ни крагеса, ни инструментов. А за окном тем временем -5 и снежок...

Чтоб закрыть дыры в окнах, нам пришлось сломать одну кровать, одну тумбу, снять дверцы со шкафа и ковер со стены. Пока мы мудрили с окнами, во дворе началась перестрелка. И находиться у окон было опасно (запросто могла пуля прилететь, первый этаж всё-таки), и не заделывать их было тоже нельзя (холодно с дырами вместо окон). Только заделали окно в зале и перешли в соседнюю комнату, как окно в зале обстреляли из автомата! Одна из пуль прошла насквозь и попала в стену. Задержись мы в зале хоть на пару минут, возможно, попало бы в кого-то из нас...

Стрельба во дворе не умолкала, из соседних домов к нам в подъезд бежали люди, чтоб укрыться в подвале. Они говорили, что их выгоняли из квартир украинские бойцы. Заметьте, не предупреждали, что оставаться в квартирах опасно, не эвакуировали, а выгоняли и стреляли вслед, чтоб те бежали без оглядки и не задавали вопросов. Сами же бойцы занимали квартиры на верхних этажах.

Это было 17 марта. Следующие три ночи и дня мы провели в тамбуре, даже носа не высовывая во двор. Снаружи непрерывно работала артиллерия, во дворе стояла и стреляла украинская бронетехника, дом ходил ходуном, мы сидели и опасались, как бы плиты восьми этажей, что над нами, не сложились и не погребли нас под собой.

В тамбуре было холодно и тесно для нас четверых, двери в обе квартиры уже не закрывались, все стекла были выбиты, со всех щелей дуло. Мы постелили на пол несколько матрасов, обложились подушками, накрылись всеми одеялами, какие у нас были. Сидели одетые и обутые, готовые в любой момент (если повезёт!) выкатиться из тамбура и уйти.

Эти три ночи, конечно, никто не спал. Люди в подвале хором громко молились. Настолько громко, что казалось, они стоят у нас за дверью. Это были молитвы с рыданиями, с причитаниями, как перед казнью. Там люди прощались с жизнью! Даже я со своими железными нервами еле сдерживалась, чтоб не заплакать. Тьма, холод, грохот орудий, дом сотрясается и качается, люди в подвале воют, доживём ли до утра - мы не знали.

Утром свекрушка сообщила, что за ночь насчитала "274 бомбы".
старушка-процентщица

Вы спрашивали

В комментариях меня попросили дать простые советы о том, где прятаться, чем запасаться и как себя вести мирным, чтоб выжить в условиях боевых действий.

Что сказать? Я там в Мариуполе часто думала о том, как бы я подготовилась, если бы знала, что придется выживать. В моих мечтах у меня был собственный дом с большим капитальным подвалом-настоящим бункером как минимум с двумя выходами на случай, если один из них будет завален. В подвале моей мечты есть вентиляция, печка, запас дров, угля, продуктов, воды, большой термос, генератор, несколько классных фонариков и радиоприемник. Я бы устроила там комфортное место для сна на несколько человек. А во дворе у меня обязательно был бы колодец, чтоб по воду далеко не бегать. И лучше, если бы этот дом находился не в городе, а в какой-нибудь деревеньке, чтоб до города минут пятнадцать на машине. Просто деревеньки захватывают и освобождают без боя, а городам везёт меньше. Для машины, кстати, в этом бункере тоже было бы место. Это на случай, если пришлось бы эвакуироваться. Чтоб выкатить свою ласточку из бункера, сесть и укатить навстречу лучшей жизни.

Но это же мечты, а реальность такова, что нужно не запасаться, а найти в себе силы без сожаления все бросить и со всем расстаться.

Можно, конечно, запастись крупами, мукой, консервами, водой, лекарствами. Только где гарантия, что все это пригодится? Дай, бог, чтоб так. Но мы же никогда не знаем, куда в следующий момент "прилетит и разрушит". И в любой момент нужно встать и уйти.

Что должно быть собрано и быть всегда при вас, так это документы, деньги, лекарства, без которых вам не обойтись, и бутылка воды. Заряженный телефон и зарядное к нему тоже возьмите. Из вещей, без которых не обойтись, я бы ещё назвала одеяло. На нем можно спать, в него можно укутаться, если холодно. Из одежды достаточно просто удобной обуви, куртки, штанов и шапки. И это все не в сумке, а надето на вас, потому что лишняя поклажа снижает вашу мобильность.

Пожалуй, самое главное в критической ситуации это спокойствие, терпение, холодный рассудок, осторожность. А ещё нужно уметь общаться с людьми, быть готовым прийти на помощь, поддержать, успокоить, поделиться последним, что у тебя есть. И держаться вместе - это тоже очень важно. В одиночку сложно.
старушка-процентщица

(no subject)



Та самая дверь, которую я "открыла" вместе с рамой (вид из квартиры). Предлагаю экспертам, определить температуру плавления... квартиры и подъезда!
старушка-процентщица

Вы спрашивали

Получается вы от квартиры свекрови в районе 66 школы подконтрольной украине, пошли на склад (под ДНР).

По дороге обратно вы пересекли линию соприкосновения в Парковом, где шла зачистка.

А как вы её пересекли по дороге туда? Там же где-то бой должен был идти или зачистка? Как сам процесс проникновения "на другую сторону" был устроен?

Отвечаю. Спокойно "проникли" на другую сторону. Наверное, в вашем представлении, когда городские районы находятся под контролем разных сил, то повсюду стоят блокпосты первых и вторых? Всё несколько иначе выглядело.
Первый и последний украинский блокпост в городе я видела 1 марта на Постмосту. Были ещё посты на въездах в город, но мы же говорим о линиях соприкосновения в городской черте.

Так вот, когда микрорайон переходил под ДНР, то в нем появлялись постовые. Мы их называли вахтерами. Они проверяли всех, кто им казался подозрительным, следили за порядком на вверенном участке. Перекрёстки тоже контролировались, все автомобили проверяли. Но это, повторяю, было только там, куда уже пришла ДНР!

На украинской стороне блокпостов не было. Днём "синие" прятались, а с наступлением темноты активизировались. То есть это не означает, что их прям днём было не встретить, нет. Появлялись они и днём, но очень осторожно и группами. И только там, где точно не было ДНР. Да у них и не было особой необходимости по городу шастать. За восемь лет они себе столько складов оружия и укреплений наделали, что это оружие и подвозить не было необходимости. На каждой улице был схрон, а то и не один, в заброшках, в люках, на чердаках, в домах и квартирах тех, кто их поддерживал. Они же все эти годы активно готовились к войне.

Поэтому, когда мы шли по городу, то это всегда был риск. Нас мог, например, снайпер подстрелить. Такие случаи были. Но мы шли по людным местам, обычно дворами, от дома к дому. Блокпостов мы не боялись. Просто, проходя, нужно было вынуть руки из карманов, и если попросят, то предъявить документы. И все, топай, куда шел. Если впереди опасная зона, то нас туда просто не пускали.


Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос.
старушка-процентщица

Эвакуация

Про эвакуацию.
И была она, и не было. У кого была ещё связь с родственниками, имеющими доступ к интернету, те периодически сообщали всем родным и знакомым, что там-то и там-то будут эвакуационные автобусы. Например, на площади у драмтеатра. Обещали то пять, то тридцать автобусов. Часто такая информация из интернета оказывалась фейком. Кроме того, например, на Варганова формировались колонны из частных автомобилей всех желающих уехать из города.

Многие горожане пытались вырваться из Мариуполя самостоятельно на своем автомобиле.
Были даже частники, зарабатывавшие частным извозом.
Однако это не говорит о том, что можно было вот так просто сесть в автобус и уехать или примкнуть к колонне частников и покинуть город.
Много раз люди шли к драмтеатру и, не дождавшись автобусов, расходились. Или колонны выезжали и возвращались, потому что их на блокпосту разворачивали.

Точно знаю, что 5 марта было несколько автобусов от драмтеатра, СК "Ильичевец" и Кальмиусской районной администрации, которые вывезли людей в сторону Запорожья через Розовку, Пологи, Орехов.
А позже выехать стало сложнее.

Я помню одну молодую женщину, которая пыталась выехать из города с двоими детьми на своем автомобиле. Уехала на машине утром, а к вечеру вернулась с детьми пешком, потому что на блокпосту ей сперва прострелили колеса, а потом и вовсе машину отобрали. На блокпосту тогда еще были украинцы.

Только вчера я разговаривала по телефону со своей соседкой, которая рассказала мне, как они с семьёй собиралась выехать в сторону Бердянска, но не рискнули, потому что, когда формировалась колонна из Черемушек, случился сильный обстрел. Они остались, а девять частных автомобилей уехали и были обстреляны в пути. Много людей погибло.

А чего только стоит история с драмтеатром! Ведь там, в театре, находились в том числе и люди, ожидавшие обещанных автобусов на эвакуацию. Им предложили не расходиться, а укрыться в драмтеатре и дождаться этих автобусов. Люди остались и погибли под обломками театра.

Находись я возле драмтеатра в тот момент, я бы вам точно сказала, был ли там авиаудар или заложенный взрыв, но меня там не было. А люди говорили разное. Кто уверял, что самолёт сбросил бомбу, а кто говорил, что не было самолёта. Кому верить?
Но вот когда нашлись очевидцы, которые утверждали, что от взрыва крыша драмтеатра взлетела вверх, а потом рухнула, то стало понятно, что от авиаудара крыша бы точно не взлетела. По законам физики...

Числа 14 марта, когда выезды из города уже контролировались ДНР, выехать из города стало попроще. А до этого, пожалуй, единственной дорогой из города, по которой уезжали горожане, была дорога на Мелекино через поселок Моряков и Портовское. И то водителей предупреждали ехать, не останавливаясь, и не выходить на обочины. Там могли быть мины.
Никто не мог бы точно сказать, как безопасно выехать из Мариуполя. Обстановка менялась каждый день, а единственный источник информации - сарафанное радио.

Из нашего двора, что возле школы 66, очень многие уехали именно 14-15 марта. Во дворе остались в основном одинокие старики, "безлошадные", вроде нас, да цыгане на самокатах. Последним, по-моему, было всё нипочём. Они заняли большой подвал (в котором жили только они, никто к ним подселяться и не думал), наворовали где-то детских самокатов и каждое утро выезжали на этих самокатах на дело - вскрывать контейнеры на рынках.

У меня была возможность выехать из города на Белосарайскую косу 20 марта. Для этого нужно было пешком дойти до блокпоста, а там нас бы забрали друзья на машине. Но мы не уехали, потому что свекрушка сама уезжать отказалась (кто майно охранять будет?), а нас она обозвала предателями. Ну, так как я кто угодно, только не предатель, то мы решили остаться.

В конце марта появились автобусы, вывозившие всех желающих в Никольское (оно же Володарское). Эвакуацией занимались волонтеры. В Володарском был пункт временного размещения, из которого людей вывозили в разных направлениях. Но попасть на эвакуацию было сложно. Необходимо было записаться, каждый день приходить и интересоваться, не подошла ли твоя очередь. Иногда автобус не приезжал.

А ещё чуть позже появилась так называемая фильтрация. То есть с выезжающими беседовали, брали у них отпечатки пальцев, фотографировали и только потом разрешали ехать дальше. Таким образом новые власти пытались выяснить, нет ли среди тех, кто выезжает из города, нацбатов, диверсантов и им подобным.

И чем дальше, тем сложнее становилось уехать. То не вывозили мужчин призывного возраста, то не сажали в автобус без справки о том, что пассажир прошел фильтрацию. А были случаи, когда люди выезжали в Никольское и возвращались обратно, потому что не было автобусов, которые вывезли бы их на украинскую сторону.

В конце апреля многие, у кого уцелел автомобиль, прошли фильтрацию, оформили необходимые бумаги, разрешающие перемещаться на автомобиле по ЛДНР, и зарабатывали частным извозом, вывозя людей в Безыменное, Никольское, Новоазовск и даже в Донецк. Я и сама чуть не уехала в Донецк за 4000 гривен на фильтрацию. И уехала бы, если бы не узнала, что появились автобусы волонтеров, вывозившие людей в Таганрог бесплатно.

Вот так обстояли дела с эвакуацией. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
старушка-процентщица

Часть 5

Итак, муж забрал нас с сыном в район школы 66, в квартиру свекрови. В том районе тоже было неспокойно, но дом и двор пока что были целы. Туда стекались погорельцы и беженцы из многих пострадавших районов города. Уже привычная для нас картина: костры у подъездов, ежедневные поиски воды и продуктов, все новости - из слухов.

Сутки мы отсыпались. Кстати, спали уже в куртках и шапках, укрывшись всем, чем можно. Квартира ещё была с целыми окнами и дверьми.
Как-то утром муж предложил пройтись по городу в поисках еды. По слухам на окраине города военные ДНР пускали мирных в недавно горевшие продуктовые склады. Вроде, там можно было ещё найти что-то съестное. Меня не нужно было долго уговаривать. Выхода не было - мы пошли.

Продуктовые склады находились недалеко от выезда на Запорожскую трассу. Шли мы туда через центр города, по пути заходя на разные адреса знакомых людей. Просто чтоб узнать, в городе ли эти люди, живы ли? Кого-то удалось встретить, кто-то успел выехать из города.
На складах кое-где ещё дымилось, воняло гарью, в полутьме копошились люди. Из продуктов можно было найти консервы, соки, газировку, конфеты, наиболее удачливые разжились подпеченными картофелем и луком.
Нам досталось немного конфет "Рошен", банка консервированных ананасов, несколько бутылок газировки, сока и упаковка пластиковых пакетов. Не густо, но и не пусто...

На обратном пути мы зашли проверить квартиру сына и часть добытого раздали соседям по подъезду.
Возвращались другой дорогой, которая была покороче и пролегала через Парковый. Это частный сектор в центре города. Мой муж знал там все тропы и обещал, что дойдем очень быстро.

Но тут нас ожидал "сюрприз" - Парковый только-только был занят ДНР, и там сейчас проводилась зачистка, т.е. военные проверяли каждую улицу и каждый двор на наличие засад, спрятавшихся нацбатов и схронов оружия. Куда ни сунемся, натыкаемся на военных, и они не разрешают нам идти дальше - опасно. Ходили мы, ходили и решили свернуть на улицу Гайдара, она показалась нам тихой, военных там не было. Прошли немного и поняли, что на Гайдара заезжает БТР. Он ещё не был виден, но мы догадались по звуку о его приближении где-то за нашими спинами. Что делать? Заходить в первый попавшийся двор и проситься к хозяевам пересидеть зачистку? Судя по отсутствию людей во дворах, хозяев либо не было дома, либо они прятались в подвалах. Да и кто пустит незнакомцев?

Вдруг вижу разрушенный дом. Недолго думая, забежали туда. А спрятаться и негде! От дома остались одни развалины, за домом стоял покосившийся сарай. Пробрались в тот сарай и сидим. Чего ждать - не представляем. Мы такие страшные, одеты во что попало, чумазые после сгоревших складов, на мне мужская куртка необъятного размера, под ней ещё две куртки, муж тоже на доктора не похож: заросший, грязный, в дедушкиных обносках. И сидим с ним на развалинах чужой собственности.
Жесть, в общем. Вполне сошли бы за диверсантов.

И вдруг муж говорит:"Кажется, тут есть подвал!" И точно, подвал! Основательно так построенный, стены забетонированы, перекрытия бетонные, вниз лестница металлическая ведёт, есть вентиляция. Просто находка!
Спустились мы вниз, закрыли дверцу и сидим. Ничего не слышно, ничего не видно. Тьма кромешная. И сколько так сидеть? Как мы поймём, что можно выходить?
"Давай, - говорит мне муж, - ты приоткроешь дверцу люка и будешь стоять на лестнице и слушать, что там снаружи происходит!" Отличная идея! Делаю, как он предложил, приоткрываю люк и тут же во дворе что-то как будто взрывается, и я понимаю, что не слышу правым ухом... Потом тишина, ещё чуть позже чьи-то шаги во дворе и автоматная очередь. Потом снова тишина.
У меня голова болит адски, тошнит, в правом ухе звенит. Ну, доктор рядом, ставит мне диагноз: контузия! И сразу рекомендации по лечению и прогноз: ничего не нужно делать, скоро само пройдет! В общем, мы предположили, что во двор бросили шумовую гранату.

Просидели мы так часа два или больше. А у меня так ухо болело, что я решила вылезти на разведку и там уже по обстоятельствам: или сдаваться, или домой идти.
Вылезла я в сарайчик и прислушиваюсь оставшимся ухом. Вроде бы женские голоса слышу. Говорю мужу:"Там женщины разговаривают. Выходим!"
Выкарабкалась я из развалин и, конечно же, перепугала тех женщин. Они подумали, что я или диверсантка, или мародерша. Но тут выполз мой муж и, радостно глядя на одну из женщин, как закричит:"Ой, Олечка!" А она ему в ответ:"Ой, Димка! Ты, что ли?" Одноклассницу встретил! Лет тридцать не виделись. За одной партой сидели...

Когда мы вернулись домой, уже начинало смеркаться. Сын уже считал себя осиротевшим, свекрушка плакала и рассказывала соседям, что ее сын с невесткой вероятнее всего погибли. Меня тошнило и колбасило, а муж не переставал повторять:"Наташка, ну ты боец! С тобой в разведку - запросто! Надо подумать, куда завтра можно будет сходить." Я же ему ответила, что он подстрекатель, и что я с таким придурком вообще больше никуда не пойду. Если бы я знала, сколько мы ещё с ним пройдем и в какие замесы попадём!
старушка-процентщица

Про вышки сотовой связи и электричество

В комментариях меня разоблачили! Вышки не работали, а я звонила по телефону! Говорила, связи не было, а сама звонила. Говорила, электричества не было, а сама телефоном пользовалась "в короткие периоды затишья".
Разоблачите меня ещё раз: воды не было, а я ее пила. Еды не было, а я с голоду не умерла.
Уважаемые Пинкертоны, не тратьте ваше драгоценное время на разоблачение меня и на выяснение, сколько вышек в Мариуполе. Я вам сама все расскажу.
Електричества в городе 2 марта уже не было. Поделюсь опытом о том, где мы его "добывали". У некоторых были генераторы. За поллитра бензина можно было зарядить телефон, фонарик и что там у вас ещё есть. У меня не было ни генератора, ни бензина. Но ровно пару дней у меня был аккумулятор от нашего автомобиля. Потом он, правда, сгорел вместе с квартирой, но за те пару дней я успела зарядить телефон не только себе, но и соседям. Каким образом? Очень просто. У мужа в прикуривателе торчала usb-розетка, я прикрутила к ней два проводка (один на плюс, второй - на минус) и эти же проводки накинула на клеммы аккумулятора. Эврика? Пользуйтесь на здоровье.
Теперь про связь. Не было ее. Что там с вышками происходило, я понятия не имею. Что там от чего отражалось и куда передавалось - не ко мне вопрос. Но в Мариуполе, конкретно в центре, были места, куда все ходили "ловить связь". Спросите любого из местных, и вам назовут как минимум три таких места. Запоминайте!
1. Возле главного офиса Киевстар, что по проспекту Строителей. Нужно было подойти поближе к зданию, и появлялась слабая, но связь. С перебоями, но можно было дозвониться.
2. У Савоны. Если встать к ней лицом, то справа под ступеньками иногда появлялась связь.
3. По улице Варганова есть водонапорная башня, городская достопримечательность. Напротив - строящийся собор Савчука. Нужно было "ловить связь" в треугольнике башня-собор-драмтеатр.
У местных даже понятие такое было - "пойти ловить связь". Идёшь в одно из перечисленных мест и ловишь.
Чуть не забыла! Ещё связь появлялась, если рядом стоял БТР. Бывало, идёшь со включенным телефоном, проходишь мимо БТРа и слышишь, как у тебя в кармане телефон пиликать начинает, т.е. смс-ки приходят, сообщения на вотсап и Вайбер. Если вы понимаете, почему это так работало, можете мне по-быстрому объяснить.

Ну, а когда аккумулятор сгорел, я поняла, что телефон теперь лучше держать выключенным. Связь все равно становилось поймать все сложнее и сложнее, так что я берегла заряд, чтоб иметь возможность хотя бы иногда делать фотографии.
Позже, уже в середине апреля, в городе появились симки Феникса. Но не у всех и тоже поначалу нужно было связь "ловить". Потом с мобильной связью наладилось, но интернет мы все равно ходили "ловить". К Метро и к ПортСити.Что поделать? Такова была реальность.

В заключение добавлю, что, попади вы в подобные условия, тоже боролись бы за жизнь, научились бы и воду добывать, и электричество, и много чего ещё. Я же смогла, и у вас получилось бы.

П.С. Я ещё фонарик сама смастерила из батарейки и обломка светодиодной ленты. Недавно по телефону рассказывала об этом нашему автоэлектрику Андрюхе, так он меня даже похвалил за находчивость. Так что обращайтесь, поделюсь опытом.
старушка-процентщица

Часть 4

Итак, моя новая квартира сгорела вместе со всем домом. Что случилось? Если верить соседям, то вокруг нашего дома шел уличный бой, а если верить собственным глазам, то бой был танковый, потому что на аллее за нашим домом, на противоположных ее концах, два сгоревших танка. И ещё воронка от авиабомбы. Видать, та бомба один из танков таки утихомирила.
Там ещё школа рядом, а вокруг нее с десяток тел украинских военных. Их долго не забирали для захоронения. Поначалу тела валялись неприкрытым, потом кто-то накрыл их картоном, позже - профлистом.

Лично мне было интересно знать, кто сжёг дом. А как это узнать? Идти к военным и вопросы задавать? Вы бы пошли? Естественно, я разговаривала с теми, кто оставался в доме во время событий. А там были люди, и много. Только в моем подъезде оставалось шесть человек. Они спустились в подвал и все время находились там. Как считаете, они видели, кто и куда стрелял и из каких орудий? Правильно, не видели! Сидели и не отсвечивали. А вы бы вели себя иначе?

Мне удалось только узнать, что бой длился полдня, и был такой адский замес, что невозможно было понять, в какую сторону из этого ада бежать. Поэтому сидели в подвале, сколько это было возможно, а потом разбежались, кто куда. Выбирались из подвала, когда дом полыхал и от дыма уже было невозможно дышать.
Ни двор, ни дом было не узнать. С чем сравнить? Понятия не имею, я впервые такое видела. Думала только об одном: как вовремя мы оттуда ушли!

Что удивительно, в нашем "тихом дворике" уцелели только два автомобиля. И один из них - наш. Ну, как уцелел? Выглядел так же, каким мы его видели два дня назад: изрядно побитый осколками, без стекол, два колеса пробиты. Пока муж осматривал свою ласточку, я пошла в подъезд и поднялась на свой этаж. Хоть я и понимала, что в квартире выгорело все до тла, но зайти внутрь очень хотелось. А вдруг что-то уцелело? Ну, хоть что-нибудь... Особенно хотелось, чтоб каким-то чудом уцелели чайник и аккумулятор от нашей машины, из которого я сделала зарядное устройство, имея usb- порт, что от прикуривателя работает, и пару проводков.

Дверной замок оплавился, ключом дверь было не открыть. А дверь тяжёлая металлическая, ещё советская. Инструментов у нас не было, и я прошлась по этажам в поисках чего-то металлического и острого. Все, что удалось найти, это остатки от отвёртки и гантелю.
И я принялась расколупывать штукатурку по периметру дверного блока. Доколупала до деревянных закладных, выбила их при помощи гантели, а потом этой же гантелей "поддомкратила" дверь, и она - о, чудо!- поддалась, вывалилась вместе с рамой.

Внутри квартиры выгорело все до бетонных плит. Все мои интерьерные эксперименты, венецианская штукатурка, свежеотреставрированный паркет, красивенные двери превратились в пепел. По щиколотку пепла... Какой там чайничек! Какой там аккумулятор! Я ходила и не верила своим глазам: год моих ежедневных трудов - коту под хвост.
Заглянула в соседние открытые квартиры. Там та же картина, только пепла побольше.

На пятом этаже жила незрячая семейная пара с матерью, которая не ходила. Я все время думала о них. Успели ли они уйти? Попасть в такой замес и при этом ещё быть слепым - вот настоящее испытание! Войдя в их квартиру, я обнаружила обгоревшие человеческие останки: череп, тазовую кость и две длинные тазобедренные. Позвала мужа, он подтвердил:"Да, человеческие кости, вероятнее всего женские."

С этой семьёй слепых у меня связано одно воспоминание. Просто картинка в памяти осталась: двор под обстрелом, минуту назад мы с соседями ещё грели еду у костра, и вот прячемся в подъезде, как вдруг с пятого этажа спускается наш незрячий сосед Денис, выходит во двор, направляется к костру, снимает с огня старую советскую скороварку на длинной такой ручке и невозмутимо возвращается в подъезд. Он медленно поднимается по лестнице к себе на пятый этаж, держа скороварку в вытянутой руке перед собой, а мы молча расступаемся и жмемся к стенам. Стекла сыпятся, дом дрожит, мы все в ужасе от происходящего, а Денис спокойно поднимается на свой этаж и там уже радостным голосом сообщает:"Надя, борщик готов!"
Война войной, а обед по расписанию.

Перед тем, как уйти из сгоревшего дома, я решила заглянуть в квартиру на первом этаже, где был подвал. Вижу дырку в полу и
кричу в темноту:"Есть тут кто живой?" И откуда-то из глубины отвечают:"Есть!"
Оказалось, что в подвале осталась бабушка из 8 квартиры. Она жила одна и почти не выходила из квартиры. Получается, что в подвал ее спустили, но, когда дом горел, не вытащили.
А вход в подвал небольшой, может, 50 на 50см, просто дырка в полу, как я уже сказала. Довольно глубокий подвал и лестницы нет. Муж мой толстый и в той дырке точно бы застрял, я без лестницы туда бы спрыгнуть смогла, но как больную, полную и неходячую бабушку наверх вытолкать, не представляла. Позвали мужиков со двора. Стали думать, как старушку вытащить. И ничего лучше не придумали, как обратиться к бойцам. Там неподалеку блокпост ДНР был, к ним и пошли.
И вытащили старушку! Но уже без нас. Сидела она, еле живая, в глубине подвала в обнимку с баклажкой воды. Позже я узнала, что ее отвезли в госпиталь, волонтеры выяснили, есть ли у нее родственники, и оказалось, что у бабушки есть дочь в Москве. Туда старушку и отправили. Когда я уже здесь, в Таганроге, рассказывала эту историю, то мне сказали, что в новостях даже был сюжет об этой бабушке. Я его видеть не могла, конечно. Да и не важно это. Главное, что старушку спасли.