Где-то в комментариях спрашивали, куда уезжало из Мариуполя больше людей, на украинскую сторону или в РФ и по какой причине. В цифрах я вам, конечно, ответ не дам. Могу только поделиться своими наблюдениями и озвучить тут, что говорили мне люди из моего круга общения.



В феврале и начале марта горожане выезжали в основном в близлежащие сёла к родственникам, друзьям с намерением переждать и вернуться. У многих же родня в пригородах и в области. А кто-то даже и снимал жилье в поселках поблизости. Вроде бы по финансам это было не очень накладно, и люди думали, что неделю-две и можно будет вернуться домой. А были и такие, как я, кто "мигрировал" по городу. Где потише, туда и перебирались.



Примерно с середины марта стало понятно, что бои в городе - это надолго и пара-тройка недель у друзей или на съемной квартире - не вариант. А тут ещё и цены на аренду жилья вдруг начали расти, а финансы, соответственно, запели романсы. Чего только не рассказывали о Бердянске, например. О том, как стремительно там начали расти цены на жилье и услуги, как там на беженцах из Мариуполя стремились заработать все, кому не лень. Кому война, а кому - бизнес. Знаю, что многие стали искать варианты ехать дальше. В основном, конечно, к родне. Хорошо, когда есть, к кому. Мне вот, например, не к кому. У меня все родные в Мариуполе. Знаю, что к тому времени уже появились волонтеры, вывозившие людей в Российскую Федерацию. Замечу, вывозили всех желающих, а не запихивали всех подряд в автобусы и насильно депортировали, как пишут в украинских СМИ, до Ростова-на-Дону, а оттуда - в вечную мерзлоту.



В апреле в городе уже оставались те, кто самостоятельно выехать не имел возможности. Тут можно было только надеяться на эвакуацию. И она все время была. Только из-за нестабильной ситуации на фронте автобусы могли приехать, а могли и не приехать. Но люди собирались у госпиталя на 17мкр и ждали, записывались в очередь.



Теперь о том, почему многие хотели выехать именно на подконтрольную Украине территорию. Основных причин две: есть, к кому уехать, и деньги на картах. Знаете, сколько там нас таких было, кто не успел снять свои зарплаты с карт, у кого в украинских банках оставались депозиты? Тысячи несчастных! Естественно, люди хотели попасть на украинскую сторону, получить свои сбережения, а потом уже решать, куда бежать и бежать ли вообще.



Я знаю многих мариупольчан, которые сидели в городе совсем без копейки. Конечно, поначалу нам деньги были не нужны. На них все равно ничего было не купить, торговли-то не было. Была гуманитарная помощь, натуральный обмен, помогали друг другу продуктами, одеждой. За квартиру платить не нужно было, на шоппинг никто не ходил... А вот когда появились мобильные торговые лавки, тогда, конечно, вопрос финансов встал остро. Знаете, каким образом его решали? Стали потихоньку продавать что у кого было: консервы из пайков, муку, сахар, овощи из своих запасов. Кто успел поучаствовать в разграблении складов и магазинов, теперь приторговывали носками, кетчупами, детскими игрушками, пряжей, туалетной бумагой, да много чем... Парикмахеры стали стричь людей прямо во дворах кто за деньги, кто за продукты, мужчины с руками из нужного места стеклили людям разбитые окна за небольшую плату.



Но долго ли так проживёшь? И как-то оно тревожно жить в нужде и знать при этом, что у тебя на банковском счету весьма приличная сумма. Хорошо, можно выехать в Россию, например, но там же от наших карт толку никакого, потому что они в России не обслуживаются. Я сама с этой ситуацией столкнулась. Чтоб вывести деньги из украинских банков, нужно к барыгам обращаться, а у них курс гривны к рублю невыгодный и падает с каждым днём всё ниже, плюс ещё за услуги отстегнуть прилично нужно. Мне сын через криптовалюту часть денег вывел, но много ещё осталось на картах. И знаете, почему? Украинские банки то карты блокируют, то переводы, то вводят ограничения на списание средств. ПриватБанк первым начал этим грешить. Сейчас уже и ПУМБ начал нам гайки закручивать. Про другие банки не знаю, я у них не обслуживалась.



А на украинской стороне я бы карту в банкомат вставила и все спокойно сняла.



Для человека что важнее всего? Еда (то есть деньги, за которые ее можно купить), крыша над головой и безопасность. Правильно? Вот люди и думают прежде всего о еде и о жилье. Жилье, к слову, это тоже деньги. Одно дело аренду платить, а другое - к маме в деревню жить уехать. Или к сестре в Запорожье. И даже если тебе все вокруг будут твердить, что скоро и в Запорожье будет неспокойно, возможно, как в Мариуполе даже, ты все равно будешь стремиться уехать именно в Запорожье! Потому что там тебе сестра пообещала комнату в своей квартире и потому что в Запорожье твоя банковская карта заработает! И ты уже меньше думаешь о безопасности, огрызаешься на окружающих, которые не советуют ехать в то Запорожье, и обзываешь их пропагандонами за то, что они слушают радио "Вести ФМ" (единственное, кстати, которое работает) и потом пересказывают тебе сводки с фронтов. Они тебе каждый день сообщают, сколько железнодорожных узлов, логистических центров и аэродромов разбито, а ты орёшь:"Ничо не разбито! Вся Украина прекрасно живёт и радуется! А вы всё врете!"



Вот как-то так. Надеюсь, я тему раскрыла. О тех, кто эвакуировался аж в Европу, меня не спрашивайте. Я для себя этот сценарий даже не рассматривала. Я оказалась в Таганроге по трем причинам: это недалеко от Мариуполя, тут мой сын сможет доучиться по своей специальности и тут есть прекрасная женщина, которая мне очень помогает.



Всем добра!